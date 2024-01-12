$88.13-0.6596.75-0.79
Войти в почту

В Россию привезут тысячи африканцев для борьбы с кадровым голодом

Россия и Кения договорились о привозе тысяч африканцев для работы в РФ и создания условий для борьбы с кадровым голодом. Об этом рассказал официальный представитель Государственной палаты Кении Хусейн Мохамед.

В России трудоустроят тысячи африканцев
© РИА Новости

«В Россию решили привезти для трудоустройства тысячи африканцев», — написал Мохамед в соцсети X.

Он добавил, что подобные соглашения уже существуют между Кенией и Израилем, где кенийцам предоставлены рабочие места в сельском хозяйстве, и с Сербией, где им предложены рабочие места в строительстве и сфере услуг. Кроме того, Саудовская Аравия намерена принять 2,5 тысячи африканских медработников, а Германия ожидает прибытия 250 тысяч работников различных профессий.

Разворотнева указала на дефицит работников в сфере ЖКХ

Согласно исследованию Института экономики РАН, в России по итогам 2023 года ожидается нехватка в 4,8 миллиона работников. Такие данные приводятся со ссылкой на исследование Росстата. Отмечается, что около 91% российских компаний сталкиваются с проблемой кадрового голода.

Общество
РАН
Росстат
28