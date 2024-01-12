Россиянка стала самой популярной моделью на PornHub

Порноактриса родом из Екатеринбурга Sweetie Fox заняла первое место рейтинга самых популярных звезд и моделей на PornHub в январе. Информация об этом есть на сайте для взрослых.

Известно, что актриса с детства увлекалась компьютерными играми, рисованием и косплеем. Последнее она использовала как фишку в своих откровенных роликах. Sweetie Fox завела аккаунт на PornHub в 2018 года. В видео 22-летняя девушка появляется вместе со своим мужем, но его лицо она не показывала долго время, опасаясь, что могут упасть просмотры.