Исследование Rambler&Co и Самоката о главных новогодних традициях горожан

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и онлайн-ритейлер Самокат провели совместное исследование о главных новогодних традициях и предпочтениях горожан.

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В этом году большинство россиян отмечали праздник дома. Так ответили 89% опрошенных. В гости в своём городе отправились 4%, а в другой город — 3%.

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Большая часть опрошенных (40%) соблюдают традиции и украшают дом к празднику — наряжают ёлку, вешают гирлянды и вырезают снежинки. 32% участников опроса отметили, что наряжают только ёлку, 11% вешают новогодние венки и букеты из лапника. А 17% горожан вовсе не украшают дом к празднику.

Продукты для новогоднего стола 24% опрошенных обычно приобретают 31 декабря. 69% принявших участие в опросе делают это за одну или две недели до праздника, а 7% — за месяц. Главным новогодним блюдом 43% респондентов назвали оливье. За ним следуют бутерброды с икрой (18%), селёдка под шубой (15%) и запечённая курица/утка/гусь (10%). Холодец выбрали лишь 9% участников опроса. Остальные блюда суммарно набрали 5% голосов. Праздничные салаты большинство готовят самостоятельно — так ответили 53% участников. 19% доверяют это близким, а 16% занимаются приготовлениями вместе с друзьями и родными. 2% отмечают Новый год не дома и едят в гостях. Заказывают готовые салаты 4% горожан. А вот не едят их только 6% респондентов.

86% участников опроса не представляют себе праздника без мандаринов на столе. На втором месте по популярности среди фруктов оказались ананасы (4% голосов), а третье место между собой разделили бананы и виноград — по 3% голосов у каждого. Остальные фрукты суммарно набрали 4%.

На январских каникулах больше половины респондентов едят то, что осталось с новогодней ночи — так ответили 55% опрошенных. Остальные (41%) готовят привычные блюда: супы, гарниры, мясо. Заказывают доставку и ходят в кафе суммарно 4% ответивших.

После наступления старого Нового года большинство горожан убирают новогоднюю ёлку (57%). Есть также те, кто откладывает это до февраля (18%) или делает сразу после новогодних праздников (7%). Лишь 3% готовы оставить ёлку до весны или лета.

Самокат также проанализировал, какие продукты пользователи сервиса предпочитали на новогодних праздниках. Особой популярностью пользовалась молочная продукция — её заказывали на 64%* чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте по спросу — безалкогольные напитки (+66%)*, затем — хлеб и хлебобулочные изделия (+59%)*, а также кулинария (+98%)*.

Катерина Нечаева, руководитель департамента бренда и маркетинговых коммуникаций онлайн-ритейлера Самокат: «Новый год — пора, когда можно замедлиться и классно провести время. В каждой семье есть свои традиции, которые сохраняются годами или со временем трансформируются во что-то новое. Например, украшать дом вместе с семьёй, отмечать праздник с друзьями или готовить любимое новогоднее блюдо. А Самокат всегда рядом, чтобы помогать: освободить время для общения, совместных приготовлений и новых открытий».

*01.01.2024-08.01.2024 по сравнению с 01.01.2023-08.01.2023.

Информационные справки:

Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по объему аудитории цифровых ресурсов — свыше 45,2 млн человек ежемесячно (по данным Mediascope, Cross Web, 2023). В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.

Самокат — самый популярный онлайн-ритейлер* с крупнейшей сетью дарксторов в Европе**. Сервис доставляет продукты, товары для дома, косметику и парфюмерию от 15 минут в 115 городах России. В каждом районе есть свой даркстор, поэтому заказы приносят так быстро.

В линейке Самоката — 2500 SKU, включая 1000 уникальных товаров собственной торговой марки. Под своим брендом онлайн-ритейлер выпускает продукты, уходовые средства, бытовую химию и товары для животных.

*По результатам исследований Data Insight Самокат занимает 1-е место среди конкурентов по количеству заказов с 2021 года.