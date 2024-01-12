Ивлев проиграл суд из-за парада с гигантской репой

Арбитражный суд Москвы взыскал с компании известного ресторатора Константина Ивлева «Шеф Фест» около 664 тысяч рублей в пользу Graffin-event за организацию гастрономического фестиваля в Екатеринбурге. Об этом со ссылкой на решение суда пишет РИА Новости.

Мероприятие «Да, шеф!», которое провел шеф-повар Константин Ивлев, состоялось в июле 2023 года в Екатеринбурге и продлилось два дня. Организатором праздника выступило Graffin-event. Однако в октябре того же года стало известно, что агентство подало иск к шеф-повару Константину Ивлеву на 664 тысячи рублей.

Истец отметил, что «Шеф Фест» не полностью оплатила услуги по организации праздника, на сумму долга и был подан иск. Дело рассматривалось в упрощенном порядке по документам, представленным сторонами.

Ответчик признал, что часть актов он не подписал, так как услуги исполнителем были оказаны некачественно. Однако суд счел эти претензии необоснованными, приняв во внимание представленные екатеринбургской компанией договоры на привлечение партнеров, на транспортные услуги, на аренду ростовых кукол «Тако», «Тыква», «Блин» и «Репа», а также переписку сторон в электронной почте и мессенджерах.

В итоге с компании, совладельцем которой является популярный шеф-повар, было взыскано более 644 тысяч рублей долга по договору и около 20 тысяч рублей неустойки.