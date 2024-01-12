Выигравшему миллиард рублей в лотерею назвали условие получения денег

«Победитель новогоднего тиража „Русского лото“, выигравший 1 января миллиард рублей, пока не оформил свой выигрыш. Оформить получение сумм от 600 000 рублей нужно либо в лотерейном центре „Столото“ в Москве лично, либо пройдя идентификацию в одной из точек продаж и направив необходимый пакет почтовой службой. При соблюдении всех условий выигрыш будет выплачен не позднее 180 дней с даты обращения», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото».