В расписании полетов из Шереметьево появились рейсы в Краснодар

Международный аэропорт «Шереметьево» изменил информацию о сезонном расписании рейсов авиакомпании «Победа» из Москвы в Краснодар. Согласно данным сайта воздушной гавани, первый полет состоится 16 февраля — ранее старт авиасообщения был запланирован на 12 января.

Напомним, что аэропорты на юге России, в том числе и в Краснодаре, не принимают и не отправляет самолеты с 24 февраля 2022 года, с начала спецоперации на Украине. 13 декабря 2023 года пресс-служба «Победы» сообщила, что в случае открытия воздушной гавани перевозчик возобновит полеты в него.