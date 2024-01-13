Михаил Ефремов получил в наследство две квартиры в Москве

Российский актер Михаил Ефремов получил в наследство от дяди-концертмейстера Александра Покровского две квартиры в столице. Об этом сообщает Shot.

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По информации Telegram-канала, одна из квартир, расположенная на Тверской улице, оценивается примерно в 50 миллионов рублей. Другая недвижимость, трехкомнатная квартира на Олимпийском проспекте, стоит 30 миллионов рублей. Последнюю квартиру отбывающий наказание за смертельное ДТП артист обещал оставить семье, которая 19 лет ухаживала за его дядей.

Вступить в наследство Ефремов смог после того, как полностью погасил долг перед налоговой, который в конце прошлого года составил 195 тысяч рублей.

Михаил Ефремов уже несколько лет находится в колонии: в 2020 году его осудили за смертельную аварию на Смоленской площади. «Вечерняя Москва» собрала главную информацию о ДТП в центре Москвы.

В месте заключения Ефремова навещают его друзья. Актер поправил здоровье, но страдает из-за выпавших нижних зубов, сообщил ранее актер Иван Охлобыстин.