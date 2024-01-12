Медики оценили состояние Льва Рубинштейна как крайне тяжелое

Поэт Лев Рубинштейн, которого госпитализировали после того, как его сбила машина в Москве, находится в глубокой коме, передает Telegram-канал «112». По его данным, медики оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое. News.ru

На данный он подключен к ИВЛ и остается в глубокой коме. NSN.FM

9 января писателя Льва Рубинштейна сбила машина. После этого его доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Вечерняя Москва