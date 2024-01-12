Разбогател в тюрьме: Ефремов стал обладателем двух квартир в Москве
Актер Михаил Ефремов стал владельцем двух квартир в столице общей стоимостью около 80 млн рублей. Недвижимость досталась ему в наследство от дяди-концертмейстера Александра Покровского.
«Актер, находясь в колонии, погасил все свои задолженности перед ФНС, включая имущественные налоги», – передает SHOT.
Налоговая в конце декабря сообщила Ефремову о задолженности в размере 195 546 рублей. В первую же рабочую неделю 2024 года актер все оплатил.
Одна из полученных им квартир находится на Тверской улице. Ее стоимость – около 50 млн рублей. Еще одно жилище расположено на Олимпийском проспекте. «Трешка», которую Еферемов обещал отдать семье, 19 лет ухаживавшей за его дядей, стоит около 30 млн.