Актер Михаил Ефремов стал владельцем двух квартир в столице общей стоимостью около 80 млн рублей. Недвижимость досталась ему в наследство от дяди-концертмейстера Александра Покровского.

«Актер, находясь в колонии, погасил все свои задолженности перед ФНС, включая имущественные налоги», – передает SHOT.

Налоговая в конце декабря сообщила Ефремову о задолженности в размере 195 546 рублей. В первую же рабочую неделю 2024 года актер все оплатил.