Вузы анонсировали повышение стоимости платного обучения

В России в новом учебном году ожидается рост цен на получение высшего образования на платной основе, который составит примерно на 10–12%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на президента Ассоциации негосударственных вузов РФ и ректора Российского нового университета Владимира Зернова.

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По его словам, подобное явление объясняется увеличением стоимости необходимого для обучения оборудования и программное обеспечение из-за ухода зарубежных компаний с российского рынка, ростом цен на услуги ЖКХ и выделением дополнительных средств для зарплат педагогам-специалистам.

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Как он утверждает, в этой ситуации сложнее всего будет негосударственным учреждениям, которые уже сейчас находятся в трудном положении. Однако если раньше они могли взять кредит, то на данный момент ставки в банках выросли и Минобрнауки вряд ли выделит дополнительные средства.

Начальник управления приемной комиссии РЭУ им. Г.В. Плеханова Аюрика Батуева рассказала, что в их университете на программы инженерно-технического и информационного профиля рост составит примерно 5–8%, а на гуманитарные и социально-экономические направления – от 8 до 15%.

При этом управляющий директор Московского технологического института (МТИ) Андрей Рачинский подчеркнул, что сейчас самыми дорогими программами станут специальности технического профиля: строительство, энергетика и IT.

Как сообщил Рачинский, вуз в новом учебном году будет стараться сохранять баланс между ценой и качеством, ориентируясь на рынок труда, поэтому стоимость может вырасти лишь в пределах уровня инфляции.

В 2023 году рост стоимости достиг от 5 до 25% в зависимости от места обучения. Самым дорогим местом обучения стал МГИМО – средняя цена за курс достигает порядка 700–800 тысяч рублей.

Первый зампред комитета Госдумы по высшему образованию Владимир Сипягин уточнил, что повышение цен на обучение в вузах является неизбежным процессом. Однако, по его словам, необходимо помочь студентам и снизить с них финансовую нагрузку, например, начав субсидирование роста стоимости обучения по важным для страны программам.

Кроме того, он предложил увеличить количество программ целевого набора (работодатель оплачивает обучение сотрудника, а тот отрабатывает в компании определенный срок) или же предоставить налоговые льготы компаниям, которые захотят помочь участникам конкурсов и олимпиад в оплате обучения.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает, что в стране необходимо вводить новые меры поддержки, так как многие семьи берут кредиты для того, чтобы оплатить обучение ребенка. Так, она предлагает увеличить бюджетные места по специальностям, в которых заинтересовано государство.