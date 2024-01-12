Володин поблагодарил работников прокуратуры за профессионализм
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, поздравляя работников прокуратуры с профессиональным праздников, поблагодарил их за профессионализм и принципиальность. Обращение спикера опубликовано на сайте палаты парламента 12 января.
По его словам, надзорное ведомство обеспечивает исполнение законов и защищает права и свободы жителей России, а также вносит вклад в укрепление правопорядка и законности.
«Спасибо работникам прокуратуры за профессионализм, принципиальность, ответственное отношение к своему делу, ветеранам — за наставничество и готовность делиться опытом», — обратился Володин к правоохранителям, пожелав им успехов и всего наилучшего.
Ранее генерального прокурора РФ Игоря Краснова и его коллег поздравила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала прокуратуру надежной опорной государства и отметила, что от порядочности и компетентности сотрудников во многом зависит эффективность борьбы с преступностью.