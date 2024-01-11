Россиянам рассказали о полезном способе утилизации новогодних живых елок

Корреспондент Василий Михеев рассказал россиянам, которые после новогодних праздников планируют избавляться от живых елок, о полезном способе их утилизации — переработке на корм животным. Об этом сообщает «Пятый канал».

Михеев напомнил, что в настоящее время по всей России открылись пункты утилизации новогодних елок. Все деревья, которые сдаются в них, после перерабатываются и отправляются на корм животным на соседние конюшни, питомники, приюты и зоопарки.

По словам опрошенных экспертов, животные очень любят елки и иголки их никак не беспокоят. Кроме того из такого корма они получают необходимые им ферменты, которых зимой из-за отсутствия основного источника еды — травы — им недостает. Также переработанные елки служат животным в качестве подстилки.

Михеев отметил, что найти адреса пунктов утилизации новогодних елок можно на сайтах администраций города. Также желающие могут лично привезти деревья в местные зоопарки или питомники.