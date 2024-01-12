Умер актер из «Утомленных солнцем» Сергей Гавлич

Российский актер театра и кино Сергей Гавлич, сыгравший в фильме «Утомленные солнцем — 2», ушел из жизни на 75-м году жизни, сообщает агрегатор «Кино-театр.ру». По его данным, артист умер 31 декабря в станице Братковка Краснодарского края.

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По данным агрегатора, последнее время Гавлич серьезно болел. Зрителю актер запомнился по работе в таких фильмах и сериалах как, «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Морские дьяволы» и другим.

Ранее умер народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Ему было 88 лет. По словам его внучки, актер скончался во сне. В момент смерти рядом находилась его дочь.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя Малого театра. В телеграмме, адресованной родным и близким артиста, глава государства назвал его смерть невосполнимой утратой для отечественной культуры и всей страны.