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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Соломина

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Соломина родным и близким народного артиста СССР.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Соломина
© РИА Новости

Телеграмма с соболезнованиями опубликована на сайте Кремля.

Глава государства назвал Соломина великим актёром и хранителем легендарных традиций русского классического театра.

Ранее стало известно, что народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни.

Актёр, режиссёр народный артист РСФСР Александр Калягин в беседе с газетой «Известия» выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Соломина.

Общество
Александр Калягин
Юрий Соломин
Владимир Путин