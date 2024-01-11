Главреда «Морского бюллетеня» Войтенко кремировали в Бангкоке

В Бангкоке состоялась кремация останков российского журналиста Михаила Войтенко, эксперта по морским перевозкам и главного редактора интернет-портала «Морской бюллетень». Об этом пишет РИА «Новости».

Эксперт в конце декабря 2023 года скончался от инфаркта в возрасте 65 лет.

По данным агентства, тело усопшего было кремировано в одном из крематориев буддийского храма Ват Клонгтэй Най, находящегося на территории, сопредельной с портом Клонгтэй.

Журналисты отметили, что церемония прощания прошла скромно. В ней приняли участие родные покойного и несколько друзей.