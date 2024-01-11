Главреда «Морского бюллетеня» Войтенко кремировали в Бангкоке
В Бангкоке состоялась кремация останков российского журналиста Михаила Войтенко, эксперта по морским перевозкам и главного редактора интернет-портала «Морской бюллетень». Об этом пишет РИА «Новости».
Эксперт в конце декабря 2023 года скончался от инфаркта в возрасте 65 лет.
По данным агентства, тело усопшего было кремировано в одном из крематориев буддийского храма Ват Клонгтэй Най, находящегося на территории, сопредельной с портом Клонгтэй.
Журналисты отметили, что церемония прощания прошла скромно. В ней приняли участие родные покойного и несколько друзей.
Напомним, что Войтенко в молодости работал штурманом на судах торгового флота. Затем ушел в журналистику, вел портал «Морской Бюллетень», освещал морские перевозки, катастрофы, нападения пиратов, давал интервью российским и зарубежным СМИ.