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Главреда «Морского бюллетеня» Войтенко кремировали в Бангкоке

В Бангкоке состоялась кремация останков российского журналиста Михаила Войтенко, эксперта по морским перевозкам и главного редактора интернет-портала «Морской бюллетень». Об этом пишет РИА «Новости».

Главреда «Морского бюллетеня» Войтенко кремировали в Бангкоке
© РИА Новости

Эксперт в конце декабря 2023 года скончался от инфаркта в возрасте 65 лет.

По данным агентства, тело усопшего было кремировано в одном из крематориев буддийского храма Ват Клонгтэй Най, находящегося на территории, сопредельной с портом Клонгтэй.

Журналисты отметили, что церемония прощания прошла скромно. В ней приняли участие родные покойного и несколько друзей.

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Напомним, что Войтенко в молодости работал штурманом на судах торгового флота. Затем ушел в журналистику, вел портал «Морской Бюллетень», освещал морские перевозки, катастрофы, нападения пиратов, давал интервью российским и зарубежным СМИ.

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