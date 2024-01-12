Венедиктова могут оштрафовать за нарушение закона об иноагентах

"Зарегистрирован административный протокол в отношении Венедиктова А. А. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Дата слушания будет назначена в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.