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Венедиктова могут оштрафовать за нарушение закона об иноагентах

Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении бывшего главного редактора закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова (признан в России СМИ-иноагентом) за нарушение закона об иноагентах. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Венедиктова могут оштрафовать за нарушение закона об иноагентах
© РИА Новости

"Зарегистрирован административный протокол в отношении Венедиктова А. А. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Дата слушания будет назначена в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

Минюст включил Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов 22 апреля 2022 года.

Общество
Алексей Венедиктов
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