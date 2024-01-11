Бедность, грязь и крах иллюзий: с чем столкнулись русские релоканты на Западе

Россияне, покинувшие страну после начала спецоперации, столкнулись с жестокой реальностью заграницы. Как сообщает «КП», они жалуются на высокие цены, грязь в городах, отсутствие быстрого интернета и отвратительный банкинг. Издание собрало истории релокантов, которые разочаровались в других странах.

Большинство уже вернулись

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Точного числа уехавших за 2022-2023 год нет. Цифры назывались разные — от 300 тысяч до 1 млн человек. При этом российские эксперты уверяют, что от 50 до 70% уехавших уже вернулись, тогда как иностранные более скромны в оценках — от 15 до 40%. Компании, которые помогают оформлять виды на жительство, подтверждают падение спроса на переезд за границу. Если в 2022 году их услуги были крайне востребованы, в 2023 году спрос упал в десятки раз. Как отметил агент Виталий Митрошин, кто хотел уехать из России – уже уехал, а остальные делать это не спешат.

Наиболее популярными направлениями были соседние страны – вроде Армении, Грузии, Казахстана и Киргизии. Для многих они стали лишь перевалочными пунктами в дальнейшем переезде. И если в первые месяцы россияне были в восторге от новой жизни, то сейчас разочарование преобладает.

Соединенные Штаты

Одной из желаемых для переезда стран для эмигрантов всегда были Соединенные Штаты. Например, 30-летний Константин из Приморья уехал туда в сентябре 2022 года. Сперва он жил в Монголии, после — в Турции, а потом через Мексику пробрался в США. Там он попробовал обосноваться в Нью-Йорке и завел блог «Ньюйоркер». При этом его дневник сильно отличается от обычных восторженных отзывов.

Одна из проблем — цены и уровень доходов. По подсчетам Константина, на комфортную жизнь для молодой пары в Нью-Йорке требуется от 10 до 12 тысяч долларов (около 1 млн рублей) в месяц. Вместе с девушкой они жили чуть меньше, чем на 4 тысячи долларов. В эту сумму входят лишь аренда, коммуналка, еда, общественный транспорт, прачечные и прочее. Отметим, что интернет на двоих обходится в 112 долларов — более 9 тысяч рублей. При этом качество у него, по словам блогера, отвратительное.

В России Константин зарабатывал в сфере строительства. В США с этим не так просто. Оплата около 15 долларов в час при огромной конкуренции. Цены демпингуют — например, мексиканцы готовы работать в два раза дешевле. Кроме того, за границей Константин потерял свой главный рабочий инструмент — возможность свободно общаться с клиентами.

В результате блогер решил вернуться в Россию. Свое действие он назвал «самодепортацией». Причинами стали отсталые технологии, мусор на улицах, отсутствие безопасности, а также вранье русских американцев, которые «сочиняют про какие-то мифические возможности». Кроме того, Константин не мог общаться с близкими и помогать им финансово, что тоже его огорчало.

«Еще из жирных минусов — когда у меня появятся дети, родным для них будет английский. Я видел семьи, где родители говорят на русском, а дети отвечают на английском. Я не хочу таких культурных различий с моими детьми...», — добавил он.

Подписчики мужчины поддерживают его решение. Некоторые отмечают, что не понимают смысл жизни в США и пребывают в шоке от увиденного. Один из комментаторов отметил, что после жизни в Москве Чикаго кажется ему «отсталым городом».

Франция

Еще одним направлением «эмиграции мечты» была Франция. Например, бывший аналитик столичного управления ФСИН, московская правозащитница Анна Каретникова уехала туда в январе 2023 года. Там Анну отправили вместе с сыном жить в «Доме бездомных» — так она называет жилье, куда их поселили власти вместе с сыном как беженцев.

«В безлюдный Ревин, на гору, пятый, практически недоступный для меня этаж, в камерку с двухъярусной кроватью и с тараканами, одной кухней, туалетом и умывальником на четыре разнонациональные семьи. Это, конечно, лучше, чем тюрьма... но похоже. И это было бы забавно, если бы не продолжалось уже семь месяцев», — рассказывает правозащитница.

При этом просьба переселить ее в другой дом не находит понимания. Не помогает и справка от доктора, который считает, что жить Каретникова должна не выше первого этажа — на просьбу власти просто не отвечают. В самом доме то отключают воду, то борются с тараканами, то по 40 минут работает пожарная сигнализация.

Сменить место жительства сложно — документов для этого у Каретниковой нет. Счета расчетного тоже нет, как и пособия, сроки выплаты которого закончились. В организациях помочь ей ничем не могут, а в один раз и вовсе порекомендовали обратиться за свидетельствами о рождении в российское консульство, хоть беженцам это и запрещено.

Латвия

Также русские активно уезжали в Латвию. Среди плюсов — невысокая аренда жилья, около 250 евро за однушку. Однако компенсируется это непомерной платой по счетам. Один из переехавших рассказал в соцсетях, что в квартире очень холодно, а если держать температуру выше +20 градусов, то сразу набегают неадекватные счета за коммуналку – до 400 евро ежемесячно за «двушку».

«Так что у нас всегда +18. Плюс отдельно подогрев воды. Моюсь в душе я как пуля, чтобы много воды не лить. О такой роскоши, как горячая ванна, и не мечтаю. Пользуемся свечами, потому что красиво, а во-вторых, дешевле, чем платить за свет», — написал он.

Кроме того, Ригу, как Москву и Петербург, в начале зимы завалили снегом. Однако чистить его там не принято, как и парковки во дворах. Последняя обязанность на автомобилистах — для них даже есть штраф, если они не убрали сугроб вокруг своей машины. А остальные сугробы сами растают, считают местные власти.

Еще одна жалоба — отвратительная медицина, а также огромные очереди. Например, одна из эмигранток сломала челюсть. После осмотра в травмпункте ей посоветовали обратиться к челюстно-лицевому хирургу. Ждать приема придется около 3 месяцев.

Чехия

Чехия также не радует релокантов хорошей медициной. Проблемы те же — огромные очереди и сложности в попадании на прием. 29-летний айтишник Андрей рассказал для канала «сФилином» историю подруги, у которой разболелся зуб. Попасть к стоматологу удалось лишь через полторы недели, а поставленная пломба вывалилась через пару дней. Врач не помог в ситуации и отправил снова записываться на прием.

Сам мужчина собирается в скорейшее время вернуться в Россию на постоянное место жительство, хоть и через Казахстан. В Евросоюз он переехал еще до начала спецоперации, куда ехал за «культурой», однако там ее не встретил, как и банальных удобств.

«Жуткая бюрократия. И хотя я востребованный специалист – с работой проблем нет, качество жизни у меня в Чехии упало очень сильно. Розовые очки спадали с меня очень болезненно. Возможно, в 90-е Евросоюз и был лучше, но сейчас это кучка стран, которые считают себя развивающимся, хотя по факту они деградирующие. Страны СНГ уже давно перескочили Европу по цифровизации, комфорту и качеству жизни», — рассказал он.

Отметим, что сам автор канала «сФилином» Станислав долгие годы жил в ЕС, Канаде и США, но вернулся в Россию. И справедливо считает, что у большинства релокантов этап отрезвления еще впереди.

Израиль

Еще одна популярная для эмиграции страна, Израиль, и до начала войны с ХАМАС не отличалась низкими ценниками. Сейчас же они выросли еще больше. Многие переезжают туда по программе репатриации. Обжиться на исторической родине у них выходит с трудом — зарплаты невысокие, а цены в магазинах огромные. Кроме того, пугают и нравы местных жителей, которые запросто могут выйти на улицу в трусах.

Один из комментаторов в сети рассказал, что его знакомые после частичной мобилизации уехали в Израиль. Они не жили там до этого, хотя задолго до начала спецоперации начали учить иврит и получили паспорта. Вернулись обратно они через год. Запредельные цены, жара, плохая медицина — все это заставило эмигрантов уехать в Россию.

Грузия и Армения

В Грузии осело около 60 тысяч россиян, о чем заявляли местные власти. В стране к ним относятся лояльно, а радуют переехавших низкий уровень бюрократии и удобная налоговая система. Однако хватает и минусов — таксисты и арендодатели постоянно пытаются обмануть приехавших, а автомобильное движение вызывает много вопросов.

Также часто жалуются на работу. Вернее, на ее отсутствие. Вакансий мало и зарплаты на них небольшие. Ищут преимущественно официантов, грузчиков и другой обслуживающий персонал. На сайтах много запросов от россиян и многие из них готовы браться за любую работу.

В Ереване также осело немало релокантов. Некоторые из них даже открыли русские кафе и бары, однако армяне, как и грузины, нередко пытаются обмануть переехавших. Одна из девушек, Ирина, столкнулась с попыткой мошенничества даже в банке.

«Открыла счет в рублях и драмах в местном «Ардшинбанке». Сотрудница мне объяснила, что так проще — переводишь себе же на счет рубли из русского банка по системе «Мир», потом прямо в приложении переводишь их в драмы или доллары, все. Я так и делала. Но в одно прекрасное утро стала должна банку 15 тысяч рублей. За что? Стала выяснять, пару месяцев ушло на переписку с банком, тем временем пени капали, долг рос. Оказывается, вот что они придумали — якобы где-то в недрах банка мои рубли сначала конвертируются в местную валюту, а потом обратно в рубли и только после этого поступают мне на счет. Все эти невидимые операции сожрали 30% переведенных денег», — рассказала девушка.