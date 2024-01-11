В Малом театре прокомментировали смерть Соломина

Уход из жизни народного артиста СССР Юрия Соломина опустошил всех и стал трагедией, рассказала NEWS.ru директор Малого театра Тамара Михайлова.

Художественный руководитель Малого театра скончался 11 января в возрасте 88 лет. Накануне его выписали из больницы, куда он был направлен в ноябре после инсульта. По словам внучки Соломина, артист умер дома во сне в присутствии дочери. Эту информацию позднее подтвердили в театре.

«Мы опустошены и опечалены новостью о смерти Юрия Мефодьевича, это трагедия. Причины его смерти пока неизвестны», — сказала Михайлова.

Она добавила, что после выписки из больницы Соломин проявлял большое желание вернуться на работу.