Названа причина смерти Юрия Соломина
Остановка сердца стала причиной смерти народного артиста СССР Юрия Соломина, сообщают «Известия».
По данным издания, ему не удалось оправиться от ишемического инсульта.
«Несмотря на выписку из больницы в ходе лечения у него возникли ряд осложнений, такие как дыхательная, сердечная и почечная недостаточности», - отмечает газета.
При этом Telegram-канал Mash пишет, что народный артист СССР мог скончаться из-за почечной недостаточности. По его данным, она возникла в качестве осложнения на фоне перенесенного инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг.
Ранее СМИ сообщили о госпитализации артиста после потери сознания перед работой. В частности, стало известно, что его удалось стабилизировать. У актера диагностировали инсульт. Уточнялось, что Соломин оставался в сознании, но слабо ориентировался в пространстве и не мог говорить. Mash писал о частом ухудшении самочувствия из-за гипертонии, сахарного диабета второго типа и атеросклероза.
Информация о смерти Соломина появилась в четверг, 11 января. Он умер на 89-м году жизни. По словам источника ТАСС, накануне артиста выписали из больницы после инсульта. Его доставили в больницу 6 ноября 2023 года.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Известность ему принесли роли в разных картинах, среди которых «Адъютант его превосходительства», «Летучая мышь», «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить» и «Дерсу Узала».