Остановка сердца стала причиной смерти народного артиста СССР Юрия Соломина, сообщают «Известия».

По данным издания, ему не удалось оправиться от ишемического инсульта.

«Несмотря на выписку из больницы в ходе лечения у него возникли ряд осложнений, такие как дыхательная, сердечная и почечная недостаточности», - отмечает газета.

При этом Telegram-канал Mash пишет, что народный артист СССР мог скончаться из-за почечной недостаточности. По его данным, она возникла в качестве осложнения на фоне перенесенного инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации артиста после потери сознания перед работой. В частности, стало известно, что его удалось стабилизировать. У актера диагностировали инсульт. Уточнялось, что Соломин оставался в сознании, но слабо ориентировался в пространстве и не мог говорить. Mash писал о частом ухудшении самочувствия из-за гипертонии, сахарного диабета второго типа и атеросклероза.

Информация о смерти Соломина появилась в четверг, 11 января. Он умер на 89-м году жизни. По словам источника ТАСС, накануне артиста выписали из больницы после инсульта. Его доставили в больницу 6 ноября 2023 года.