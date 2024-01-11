Певцов отреагировал на смерть народного артиста Юрия Соломина

Это очень печальная новость. Нас покидают великие артисты, их практически не осталось. Юрий Мефодьевич — это символ настоящего мужчины, офицера и блистательного актера. Он долгие годы был руководителем Малого театра, блестяще выполняя свою работу. Он — мощнейшая фигура российского и советского искусства. К сожалению, таких как он, почти не осталось. Светлая память ему и мои соболезнования родственникам, всем близким и театру, который, как я думаю, осиротел без него, — сказал Певцов.