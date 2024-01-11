Умер писатель-фантаст Николай Романецкий

Писатель-фантаст Николай Романецкий скончался в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни. RT на русском
"С прискорбием сообщаем, что 10 января 2024 года на 71-м году ушел из жизни наш коллега, писатель-фантаст, лауреат АБС-премии (премии Аркадия и Бориса Стругацких) 2010 года, переводчик, член семинара Бориса Стругацкого, ответственный секретарь АБС-премии, ответственный секретарь литературного журнала фантастики "Полдень ХХI век". Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении на сайте Союза писателей Санкт-Петербурга. ТАСС
Николай Романецкий родился в 1953 году в Новгородской области. После окончания Ленинградского политехнического института, где во время учебы он играл на театральной сцене, больше десяти лет проработал на Балтийском заводе. После 1989-го трудился редактором и переводчиком. Среди его произведений — «У мертвых Кудесников длинные руки», «Экспансия» и другие. Парламентская газета