Умер писатель-фантаст Николай Романецкий

Писатель-фантаст Николай Романецкий скончался в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни. RT на русском

"С прискорбием сообщаем, что 10 января 2024 года на 71-м году ушел из жизни наш коллега, писатель-фантаст, лауреат АБС-премии (премии Аркадия и Бориса Стругацких) 2010 года, переводчик, член семинара Бориса Стругацкого, ответственный секретарь АБС-премии, ответственный секретарь литературного журнала фантастики "Полдень ХХI век". Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении на сайте Союза писателей Санкт-Петербурга. ТАСС