Чиновнику пришлось извиняться перед участниками СВО из-за шапки

Главе аппарата администрации Перми Александру Молоковских пришлось снять свою шапку с флагом Норвегии и извиниться за ношение головного убора с символикой недружественной страны. Ранее его раскритиковали пермские участники специальной военной операции (СВО), их возмутила символика страны — спонсора Украины.

В администрации рассказали, что Молоковских купил шапку «достаточно давно» и не обратил внимания на нашитый на ней флаг. После критики со стороны участников спецоперации он исключил шапку из своего гардероба, сообщили в мэрии. Там добавили, что чиновник активно поддерживает семьи военнослужащих и волонтеров.

Видео дня

Руководитель аппарата администрации города Перми Александр Молоковских публично выразил сожаление о своей неосмотрительности. мэрия Перми

Военные записали российскому чиновнику видеообращение

В сети начали распространять видео, на котором присутствуют пермские участники СВО из штурмового отряда. В видеообращении, которое адресовано администрации Пермского края, мужчина с закрытым маской лицом напоминает, что Норвегия выделила один миллиард крон (более 90 миллионов долларов) на оружие Украине.

Военные возмутились тем, что чиновник позволяет носить одежду с флагами страны НАТО и спонсора Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Гражданин Молоковских, предлагаем вам лично приехать к нам и поучаствовать в штурме. Посмотрите наглядно, куда уходят деньги страны, которую вы носите у себя на голове. участник СВО из Перми

2 августа 2023 года правительство России России. На сайте магазина шапка, которая похожа на предмет гардероба Молоковских, стоит около 7 тысяч рублей. Куртки можно найти в диапазоне от 14 тысяч до 73 тысяч рублей.

Других российских военных не смутила одежда чиновника

Молоковских появился в скандальной шапке на встрече мэра и других чиновников с жителями Перми. Журналисты опубликовали фотографию еще в ноябре, однако тогда никто не обратил внимание на его внешний вид. Второй раз эта фотография проиллюстрировала новость за 7 января, и после этого она попала в поле зрения Telegram-каналов.

Однако не все военные возмутились шапкой чиновника. Его не стали критиковать авторы канала «Прикамские витязи», где часто публикуются видео из зоны проведения СВО. «В защиту Александра Владимировича Молоковских скажу, что нам как участникам боевых действий абсолютно пофиг, в какой он шапке ходит. Да и чего греха таить, сами любители заграничных милитари-брендов», — написано в сообщении канала.