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РПЦ опубликовала указ о запрете в служении протоиерея Уминского

Указ о запрете в служении протоиерея Алексея Уминского опубликовала 10 января Русская православная церковь. Срок действия запрета — до окончания рассмотрения дела священника в дисциплинарной комиссии при епархиальном совете Москвы.

РПЦ опубликовала указ о запрете в служении протоиерея Уминского
© ТАСС

В подписанном Патриархом Московским и всея Руси Кириллом документе указывается, что протоиерей освобождается от «несомого послушания и запрещается в священнослужении».

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