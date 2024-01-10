РПЦ опубликовала указ о запрете в служении протоиерея Уминского

Указ о запрете в служении протоиерея Алексея Уминского опубликовала 10 января Русская православная церковь. Срок действия запрета — до окончания рассмотрения дела священника в дисциплинарной комиссии при епархиальном совете Москвы.

В подписанном Патриархом Московским и всея Руси Кириллом документе указывается, что протоиерей освобождается от «несомого послушания и запрещается в священнослужении».