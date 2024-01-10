Божену Рынску потребовали привлечь к ответственности за экстремизм

Представители правозащитного центра «Сорок сороков» обратились в МВД РФ с просьбой привлечь журналистку Божену Рынску (Малашенко) к уголовной ответственности за экстремизм. Об этом пишет портал «Абзац».

Общественники призвали полицию обратить внимание на интервью, в котором Рынска называет соотечественников «животными», «ворами», «жуликами» и «кончеными», позволяет себе нецензурные выражения в адрес россиян.

По мнению представителей центра, высказывания светской обозревательницы были направлены на разжигание ненависти и вражды, а также на унижение достоинства русских людей по признаку расы, национальности, происхождения.

На фоне этого общественники призвали привлечь «Малашенко Божену Львовну к предусмотренной ответственности за экстремизм».