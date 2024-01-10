Судьям рекомендовали не вести Telegram-каналы в рабочее время

Российским судьям официально разрешили вести телеграм-каналы и участвовать в подкастах — но при этом рекомендовали «избегать высказываний, которые могут причинить ущерб интересам правосудия», а также ответственно подходить к выбору интернет-площадки. Такое заключение вынесла комиссия Совета судей Российской Федерации по этике — документ появился на ее официальном сайте в конце декабря. «Парламентская газета» рассказывает подробности.

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Публикуйся, но во благо

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Как следует из текста заключения, комиссия, по сути, приравняла публикации в интернете — в частности, на платформе «Дзен» и в телеграме — к публикациям в научных журналах и сборниках.

«Опубликование (размещение) написанных судьей статей (текстов) на правовые темы на страницах (каналах) незапрещенных веб-приложений, как то «Яндекс» и «Телеграм», по своей сути ничем не отличается от опубликования тех же статей (текстов) в научно-практических журналах (сборниках), включая электронные журналы, и отвечает духу времени в условиях активно развивающихся цифровых технологий и онлайн-сервисов», — отмечается в документе.

Также судьям официально разрешили участвовать в интернет-подкастах и вести собственные — по словам представителей комиссии, подобного рода деятельность может с полным на то основанием считаться «связанной с развитием права и законодательства», что Кодекс судебной этики не запрещает.

«Представляется, что участие судьи в аудиозаписях бесед на юридические темы с судьями и учеными-юристами с целью их последующего опубликования на страницах (каналах) незапрещенных веб-приложений также можно отнести к одной из форм участия судьи в деятельности, связанной с развитием права и законодательства, в виде публичных дискуссий», — сказано в заключении.

Отметила комиссия, впрочем, и ряд ограничений, которые судьям, решившим податься в телеграм-авторы, следует учитывать. Так, при комментировании решений своих коллег судья должен быть «сдержанным и корректным», а также избегать публичных заявлений, которые могут причинить ущерб «интересам правосудия».

«[кроме того, подобной] деятельностью судья может заниматься в нерабочее время, на безвозмездной основе, а также следует взвешенно подходить к выбору площадки, той или иной страницы (канала) веб-приложения, которые будут им использованы для размещения статей и аудиозаписей бесед на юридические темы», — подчеркнули авторы заключения.

Разрешить и научить

В экспертном сообществе новость восприняли скорее положительно — однако же не без нюансов.

«Телеграм-каналы сегодня — это, по сути, новая, очень конкурентная и востребованная аудиторией форма медиа, — отметил в беседе с «Парламентской газетой» вице-президент Федеральной палаты адвокатов и член Общественной палаты России Владислав Гриб. — И даже несмотря на то, что у части профессионального сообщества — особенно возрастной части — сохраняется к ним некое недоверие, отрицать это бессмысленно. Поэтому, по сути, данным решением комиссия показывает, что судебная отрасль у нас в стране шагает в ногу со временем, понимает его веяния и может ими пользоваться».

Вместе с тем, по словам эксперта, следующим шагом уместно было бы сделать создание свода рекомендаций для судей, где говорилось бы о том, как следует вести телеграм-канал, модерировать контент и взаимодействовать с пользователями.

«О нюансах, связанных с этими процессами, знают далеко не все, — подчеркнул Владислав Гриб. — А между тем их очень много. Если, например, мы говорим об участии действующего судьи в чужом проекте — например, в качестве гостя в каком-нибудь подкасте — это одно. А если судья администрирует собственный канал — уже совсем другое. Администратор канала, например, должен нести ответственность в том числе и за своих подписчиков, оперативно мониторить их комментарии. Иначе можно нарваться на неприятности — и объяснить это незнанием законов и правил, учитывая профессиональный статус, будет невозможно».

Постить в телеграм можно, работать фотографами и дизайнерами — нет

Параллельно с заключением о праве судьи на активную жизнь в интернете комиссия опубликовала еще два документа. В одном из них речь идет о том, могут ли судьи в отставке работать фотографами, если при этом они оформлены как самозанятые. В этом плане ответ комиссии оказался категоричным — нет, не могут.

«Комиссия по этике неоднократно обращала внимание в своих заключениях на то, что запрет на участие в предпринимательской деятельности обусловлен особым конституционным статусом судьи и направлен на обеспечение независимости суда, создание условий, не допускающих возможных злоупотреблений при осуществлении правосудия, поддержание доверия к судебной власти, — отмечается в документе. — Этот запрет в равной мере действует в отношении всех судей, в том числе пребывающих в отставке и сохраняющих звание судьи, принадлежность к судейскому сообществу».

Точно так же комиссия не рекомендовала судьям в отставке работать декораторами и дизайнерами интерьеров. С одной стороны, говорится в соответствующем заключении, эти работы можно назвать творческой деятельностью, которой бывшим служителям Фемиды заниматься не запрещено. С другой же — ряд обстоятельств (например, систематическое и регулярное получение дохода) сделать этого не позволяют, а для самих профессий нет ни профстандартов, ни квалификационных характеристик.