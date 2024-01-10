Китайцы нашли регион для экстремального отдыха в России

Туристический поток из Китайской Народной Республики ежегодно увеличивается. В 2023 году <...> вырос на 50% по сравнению с 2022 годом. По данным Саха(Якутия)стата, в 2021 году Якутию посетил 51 турист, в 2022-м — 223, — сказано в сообщении.