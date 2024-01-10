Китайцы нашли регион для экстремального отдыха в России
Туристический поток в Якутию из Китая вырос на 50% за 2023 год, сообщила пресс-служба регионального Министерства предпринимательства, торговли и туризма. В основном дальневосточный регион привлекает китайских туристов экстремальным отдыхом и заповедниками, передает ТАСС.
Туристический поток из Китайской Народной Республики ежегодно увеличивается. В 2023 году <...> вырос на 50% по сравнению с 2022 годом. По данным Саха(Якутия)стата, в 2021 году Якутию посетил 51 турист, в 2022-м — 223, — сказано в сообщении.
Жители Китая также предпочитают в Якутии охотничий и активный отдых. В общей сложности в российском регионе реализуются более 170 туристических продуктов, почти 30 туроператоров предоставляют свои услуги. В республике расположена 121 турбаза и около 100 классифицированных гостиниц.