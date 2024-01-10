Умерла народная артистка СССР Тамара Милашкина

"В Большой театр позвонили друзья Тамары Милашкиной и сообщили, что сегодня в 06:00 Тамара Андреевна умерла на 90-м году жизни", – сообщила пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова. Москва24

Тамара Милашкина была принята в оперную труппу Большого театра в 1958 году, где дебютировала в мае того же года в партии Татьяны в опере «Евгений Онегин» Петра Чайковского. В репертуар артистки входили партии Дездемоны и Аиды в операх Джузеппе Верди «Отелло» и «Аида», Тоски в одноименной опере Джакомо Пуччини, Лизы в «Пиковой даме» Петра Чайковского, Наташи Ростовой в «Войне и мире» Сергея Прокофьева и других. Агентство "Москва"