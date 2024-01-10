Адвокат описал будущее закрытого «Мутабора»

С клубом «Мутабор», в котором прошла «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, может быть все что угодно, вплоть до национализации, заявил в разговоре с NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его мнению, события на фоне общественного резонанса отходят все дальше от юриспруденции.

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Я допускаю абсолютно все. Юриспруденция вышла из чата. <...> Если здраво смотреть на эту ситуацию, администрация сдает клуб в аренду, — отметил Жорин.

Адвокат предположил, что если бы в клубе продавали наркотики, было совершено тяжкое преступление или кто-то отравился, то тогда закрытие клуба стало бы целесообразным решением. Однако в текущей ситуации речи о подобных правонарушениях не идет.

В данном случае это выглядит как месть. Администрация клуба не могла знать, что будет парень с носком на причинном месте. Это был условный экспромт. Не исключено, что может быть все что угодно с клубом, вплоть до национализации, — заключил он.