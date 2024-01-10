В портах Азов и Таганрог введены ограничения из-за холодов

Ограничения по режиму ледового плавания судов введены с сегодняшнего дня в морских портах Азов и Таганрог в Ростовской области из-за ожидаемого падения температуры воздуха. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Минтранс региона.

По данным ведомства, распоряжения о ведении ограничений с 10 января 2024 года подписали капитаны портов.

«Ограничения вводятся на основании прогнозов погоды и ожидаемого понижения температуры, принимая во внимание прогноз ледовой обстановки. Запрещается плавание барже-буксирных составов, а также проведение любых буксировочных операций, за исключением аварийных случаев. Эти ограничения не распространяются на буксировку судов ледоколами в процессе проводки и швартовки в портах», — говорится в сообщении.

При этом запрет не коснется судов, имеющих ледовый класс не ниже Ice1 по классификации Российского морского регистра судоходства, или с аналогичными по характеристикам категориями ледовых усилений.

Ранее синоптики предупредили, что пик морозов придется в Ростовской области на ночь с 13 на 14 января․

«В ночь с 13 на 14 января ожидается снижение температуры в Ростове-на-Дону до минус 20°C», — рассказал РБК климатолог Александр Иошпа.