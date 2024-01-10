Путин указал на важность роли мужчины в семье

"Добрые люди, работоспособные, активные и очень скромно себя ведущие, удивительные, просто такие мягкие по отношению к детям, просто идеальный пример такого настоящего мужика, уверенного, спокойного, работящего и любящего. Это, конечно, такие мужчины, такие отцы, конечно, заслуживают повышенного внимания со стороны государства", - добавил Путин.