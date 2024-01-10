В России продлят программу "Земский учитель"

Программу "Земский учитель", в рамках которой учителя в селах могут получать "подъемные", решили продлить до 2030 года. Об этом сообщил Владимир Путин во время рабочей поездки на Чукотку.

Отметим, что действие программы должно было закончиться в этом году. Однако, как утверждает президент России, "Земский учитель" пользуется популярностью у педагогов, поэтому было принято решение о продлении программы.

"Программа у нас отфинансирована чуть лучше, чем в среднем по стране. Имею в виду, что здесь и жизнь дороже", – подчеркнул Путин.

Также глава государства напомнил, что по этой программе учителю выплачивается около двух миллионов рублей.