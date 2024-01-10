Астроном предсказал регионам Урала год полярных сияний

«Предполагается, что в 2024 году будет максимум солнечной активности, на Солнце будут постоянные пятна, вспышки, выбросы, все это будет способствовать полярному сиянию. Уже с конца января и в ближайшие месяцы у полярных сияний увеличится интенсивность, их можно будет увидеть во всех регионах Урала — Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, Югре, Пермском крае и, конечно, на Ямале. Думаю, весь год будем наблюдать шоу», — сказал Санакоев.