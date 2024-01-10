В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР Ольгу Яковлеву

Актриса поблагодарила поклонников за беспокойство о ее состоянии. Отвечая на вопрос о самочувствии, сказала: "Пока неизвестно". Что касается выписки, по ее словам, врачи пока не называют сроков.

Ольге Яковлевой 82 года. Она родилась 14 марта 1941 года в Тамбове. Окончила Театральное училище имени Щукина и была принята в труппу театра имени Ленинского комсомола. В 1967 году перешла в Театр на Малой Бронной. В разные годы работала в Театре на Таганке, Театре имени Маяковского. С 2004 года является актрисой труппы МХТ имени Чехова. Снималась в фильмах "Таня", "Всего несколько слов в честь господина де Мольера", "За все в ответе", "Бешеное золото", "Отклонение - ноль" и других картинах. Была удостоена Государственной премии России. Является лауреатом различных театральных премий.