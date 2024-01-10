В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР Ольгу Яковлеву

Народная артистка РСФСР Ольга Яковлева госпитализирована в Москве
82-летняя народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Ольга Яковлева попала в больницу в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Агентству удалось связаться с самой актрисой. Она заявила, что действительно была госпитализирована. Яковлевой задали вопрос о ее состоянии.
«Пока неизвестно», - ответила она.
Также народная артистка заявила, что врачи не говорят, когда ее выпишут из больницы.
По данным Telegram-канала Mash, у Яковлевой начались острые приступы боли, а также слабость и кашель. Он выяснил, что актрисе уже удалось пройти обследования. Они показали, что у нее возникли проблемы с кишечником, а также были обнаружены кисты в почках и воспалительный процесс. Сейчас состояние народной артистки оценивается как средней тяжести.
Ранее стало известно, что народный артист России и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин был выписан из больницы через четыре недели после госпитализации из-за обморока на улице. Его доставили в больницу 6 ноября.