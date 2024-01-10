В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР Ольгу Яковлеву

82-летняя народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Ольга Яковлева попала в больницу в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Агентству удалось связаться с самой актрисой. Она заявила, что действительно была госпитализирована. Яковлевой задали вопрос о ее состоянии.

«Пока неизвестно», - ответила она.

Также народная артистка заявила, что врачи не говорят, когда ее выпишут из больницы.

По данным Telegram-канала Mash, у Яковлевой начались острые приступы боли, а также слабость и кашель. Он выяснил, что актрисе уже удалось пройти обследования. Они показали, что у нее возникли проблемы с кишечником, а также были обнаружены кисты в почках и воспалительный процесс. Сейчас состояние народной артистки оценивается как средней тяжести.