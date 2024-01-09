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Актер Василий Ливанов рассказал о своем отношении к покинувшим Россию звездам

Сбежавшие из России артисты не могут найти работу не потому, что они русские, а в связи с тем, что им не хватает таланта, подчеркнул легендарный актер Василий Ливанов. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Ливанов рассказал о своем отношении к покинувшим Россию звездам
© ТАСС

Василий Борисович уточнил, что русский человек всегда может обрести популярность за рубежом. Соответственно, добавил он, если российским звездам не удается реализовать себя за границей в творческом плане, то это связано не с местом рождения, а с нехваткой таланта.

Ливанов отметило, что в повседневной жизни вообще не думает о певице Алле Пугачевой и таких как она.

«Пугачева и прочие все эти — это все мыльные пузыри на поверхности нашей великой русской культуры», — заметил артист.

По его мнению, все, покинувшие Россию артисты — это просто «мусор», на который не следует обращать никакого внимания.

Ливанов резюмировал, что целиком поддерживает политику России и искренне надеется на то, что здравый смысл вернется к советским народам.

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