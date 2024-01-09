Ливанов рассказал о своем отношении к покинувшим Россию звездам

Сбежавшие из России артисты не могут найти работу не потому, что они русские, а в связи с тем, что им не хватает таланта, подчеркнул легендарный актер Василий Ливанов. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Василий Борисович уточнил, что русский человек всегда может обрести популярность за рубежом. Соответственно, добавил он, если российским звездам не удается реализовать себя за границей в творческом плане, то это связано не с местом рождения, а с нехваткой таланта.

Ливанов отметило, что в повседневной жизни вообще не думает о певице Алле Пугачевой и таких как она.

«Пугачева и прочие все эти — это все мыльные пузыри на поверхности нашей великой русской культуры», — заметил артист.

По его мнению, все, покинувшие Россию артисты — это просто «мусор», на который не следует обращать никакого внимания.