Воробьев допустил строительство новой котельной в Климовске

Власти Подмосковья рассмотрят возможность строительства альтернативной котельной в Климовске, где в январские морозы без отопления остались более 170 домов. Об этом заявил 9 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев на оперативном совещании штаба по вопросам тепло- и электроснабжения Климовска, сообщается на сайте подмосковного правительства.

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«Я дал команду рассмотреть возможность возведения альтернативной котельной, чтобы в Климовске мы не зависели только от одной. Поэтому рассматриваем резервный вариант, несмотря на то, что котельная патронного завода, которая теперь будет находиться в нашей собственности, имеет запас прочности», — сказал губернатор.

Он отметил, что власти хотят проработать дополнительную возможность, чтобы закрыть тему с теплоснабжением.

В микрорайоне Климовск Подольского района Московской области 4 января более 170 многоэтажек, медучреждения, школы и детские сады остались без тепла из-за прорыва теплотрассы на промышленной территории завода ЗАО «КСПЗ». В связи с произошедшим возбудили два уголовных дела, задержали начальника котельной, гендиректора «Климовского специализированного патронного завода» и замглавы Подольска. По состоянию на день 9 января в Климовске в 122 дома из 173 вернулось тепло.