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Российский журналист Михаил Войтенко умер в Таиланде

Российский журналист, главный редактор «Морского бюллетеня» и эксперт по морским перевозкам Михаил Войтенко умер в Таиланде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление врачей из таиландской провинции Чонбури.

Российский журналист Михаил Войтенко умер в Таиланде
© РИА Новости

Отмечается, что о смерти стало известно ещё 1 января, когда местная полиция вскрыла квартиру Войтенко — родные и знакомые 65-летнего журналиста не могли связаться с ним с 29 декабря. Согласно заключению врачей, Войтенко умер из-за инфаркта миокарда.

«Инфаркт был внезапным, смерть была практически мгновенной», — заявили врачи.

Ранее стало известно о смерти российского кинокритика Петра Черняева.

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