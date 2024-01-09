Российский журналист Михаил Войтенко умер в Таиланде
Российский журналист, главный редактор «Морского бюллетеня» и эксперт по морским перевозкам Михаил Войтенко умер в Таиланде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление врачей из таиландской провинции Чонбури.
Отмечается, что о смерти стало известно ещё 1 января, когда местная полиция вскрыла квартиру Войтенко — родные и знакомые 65-летнего журналиста не могли связаться с ним с 29 декабря. Согласно заключению врачей, Войтенко умер из-за инфаркта миокарда.
«Инфаркт был внезапным, смерть была практически мгновенной», — заявили врачи.
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