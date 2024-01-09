В Херсоне снесли памятник Маяковскому

Telegram-канал опубликовал фотографию пустого постамента. Этот памятник был установлен у Лицея журналистики, бизнеса и права на Сретенской улице. Именно в Херсоне возникла первая футуристическая поэтическая группировка "Гилея", в которую входили в том числе Маяковский и Велимир Хлебников.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.