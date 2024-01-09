В РФ утвердили расписание ЕГЭ на 2024 год

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена на 2024 год. Основной период пройдет с 23 мая по 1 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале https://t.me/rosobrnadzor_official/1357 федеральной службы.

«В соответствии с утвержденными приказами, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период — с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период — с 4 по 23 сентября», — говорится в тексте.

Также были утверждены сроки проведения основного государственного экзамена. ОГЭ тоже разделили на три периода: досрочный — с 23 апреля по 18 мая, основной — с 21 мая по 2 июля и дополнительный — с 3 по 24 сентября. Кроме того из нормы проведения основного госэкзамена в 2024 году приняли решение исключить возможность использования на экзамене по математике непрограммируемого калькулятора.