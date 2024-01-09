Половина россиян не успела отдохнуть за новогодние праздники

Половина россиян признались, что не успели отдохнуть за новогодние праздники и хотели бы продлить каникулы еще на неделю, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,1 тыс. человек.

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«Отдохнул хорошо, но из-за этого хочу отдыхать и дальше», — поделился респондент.

При этом 24% опрошенных сообщили, что отлично отдохнули за праздничные дни, поэтому смогли бодро выйти на работу. Чуть меньше, 21% участников опроса ответили, что устали отдыхать за предоставленные 10 дней. Некоторые из них добавили, что семейные сборы для них являются дополнительным трудом.

«В праздники больше устаешь, чем отдыхаешь. Вся семья в сборе, получается все время: плита-посуда», — отметила респондентка.

Оставшиеся 5% россиян выбрали вариант «другое». По их мнению, зимние каникулы стоит сократить или часть из этих выходных перенести на май.