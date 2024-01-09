Представитель ВОЗ в России рассказала об успехах в борьбе с ВИЧ

ВИЧ перестал быстро распространяться и сразу убивать инфицированного, что говорит о значительных успехах в борьбе с вирусом, заявила ТАСС специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Она отметила, что сегодня существуют эффективные лекарства для противодействия заболеванию.

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Успехи огромные: ВИЧ больше не считается заболеванием, которое сразу убивает своего хозяина, человека, и которое очень быстро переносится, — сказала Вуйнович.

В то же время она призвала не забывать о существовании ВИЧ, отметив необходимость соблюдения мер профилактики и лечения заболевания. В их числе Вуйнович отдельно обозначила тестирование всех находящихся в группе повышенного риска, а также озвучила рекомендацию ВОЗ о проведении самостоятельного тестирования гражданами.

Вуйнович прокомментировала данные ВОЗ о том, что в начале декабря самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ в мире зафиксирована в 53 странах Европейского региона организации, указав на необходимость пристального контроля за эпидемиологической ситуацией.