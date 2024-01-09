Синоптик назвал последствия рекордной жары, ожидаемой в 2024 году

В 2024 году, который может стать самым жарким за всю историю наблюдений, будет больше засух, а также значительно вырастет вероятность стихийных бедствий и экстремальных погодных явлений, считает глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Газета.Ru

«Можно говорить о том, что у нас будет повышенная повторяемость засух, но сказать, где и когда сейчас практически невозможно… Однако вероятность засух в Северном полушарии очень сильно возрастает. Помимо засух, будут очень резкие провалы и очень резкие меридиональные процессы, которые могут приводить в отдельных местах к очень сильным и продолжительным осадкам», - сказал Шувалов. NSN.FM