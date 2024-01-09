Синоптик назвал последствия рекордной жары, ожидаемой в 2024 году

В 2024 году, который может стать самым жарким за всю историю наблюдений, будет больше засух, а также значительно вырастет вероятность стихийных бедствий и экстремальных погодных явлений, считает глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Газета.Ru
«Можно говорить о том, что у нас будет повышенная повторяемость засух, но сказать, где и когда сейчас практически невозможно… Однако вероятность засух в Северном полушарии очень сильно возрастает. Помимо засух, будут очень резкие провалы и очень резкие меридиональные процессы, которые могут приводить в отдельных местах к очень сильным и продолжительным осадкам», - сказал Шувалов. NSN.FM
Ранее эксперты выдвинули прогноз, по которому 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. СМИ передают со ссылкой на ученых, что повышение температуры может произойти из-за Эль-Ниньо – колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Москва24