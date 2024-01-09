Алкогольное мороженое в России приравняли к спиртному

Продажи алкогольного мороженого в РФ будут осуществляться по правилам реализации спиртных напитков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства страны.

© Unsplash

Всю пищевую продукцию с содержанием этилового спирта более 0,5% относят в стране к алкогольной с 2012 года. Для того чтобы ее производить, хранить, поставлять и осуществлять розничную продажу, необходимо иметь лицензию. В стране также нельзя продавать продукцию гражданам, не достигшим совершеннолетия.

При этом в России ранее был составлен перечень товаров-исключений. Данная продукция не признавалась алкогольной, но она содержит спирт. Из этого списка сейчас вывели алкогольное мороженое, а также содержащие спирт взбитые замороженные десерты, щербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лед.