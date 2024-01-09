Народного артиста СССР Юрия Соломина выписали из больницы после инсульта, сообщает ТАСС 9 января со ссылкой на руководство Государственного академического Малого театра.

По словам директора театра Тамары Михайловой, художественный руководитель уже «рвется» на работу.

Соломин был госпитализирован в ноябре 2023 года после потери сознания. Он перенес инсульт в легкой форме.