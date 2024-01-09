Юрия Соломина выписали из больницы
Народного артиста СССР Юрия Соломина выписали из больницы после инсульта, сообщает ТАСС 9 января со ссылкой на руководство Государственного академического Малого театра.
По словам директора театра Тамары Михайловой, художественный руководитель уже «рвется» на работу.
Соломин был госпитализирован в ноябре 2023 года после потери сознания. Он перенес инсульт в легкой форме.
Соломин родился 18 июня 1935 года. С 1961 года преподает в Высшем театральном училище им. М.С. Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В 1988 году занял пост художественного руководителя Малого театра.