Продержался против Кличко и стал гражданином России: чем известен Кевин Джонсон

Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства ряду иностранцев, в том числе и американскому боксеру Кевину Джонсону. Чем известен спортсмен и почему он решил стать гражданином России, в материале «Рамблера».

Боксер родился 7 сентября 1979 года в штате Нью-Джерси. В юности Кевин Джонсон занимался бегом на длинные дистанции, а к боксу относился как к хобби, но уже тогда он хотел посвятить жизнь спорту, пишет 24СМИ.

Боксерская карьера Кевина Джонсона

В возрасте 18 лет Джонсон вышел на ринг и одержал победу в чемпионате Нью-Джерси. В феврале 2003 года он провел первый профессиональный бой.

В 2004 году Кевин вышел против опытного и непобежденного на тот момент Тимура Ибрагимова, представлявшего Узбекистан. По итогам четырехраундового боя Джонсон сумел добиться почти невозможного, а именно ничьей. Затем последовала череда побед, в том числе над Дамианом Уиллисом, который ранее потерпел лишь одно поражение.

Всего на профессиональном ринге Кевин Джонсон провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, два боя завершились вничью. Он боксировал с такими известными соперниками, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Энди Руис, Кубрат Пулев и Дерек Чисора (всем уступил), пишет РБК.

В декабре 2009 года американец проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе. Однако боксер из США стал лишь вторым, кто проиграл будущему мэру Киева не нокаутом, а проведя на ринге полноценные 12 раундов.

В 2017 году Джонсон завоевал титул чемпиона по версии Международной боксерской организации, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету, но уже в следующем году не смог защитить пояс, уступив техническим нокаутом хорвату Петару Милашу.

Российское гражданство

В апреле 2023 года Кевин Джонсон одержал победу над россиянином Вячеславом Дациком и после боя обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о предоставлении гражданства РФ, пишет РИА Новости.

Спортсмен подчеркнул, что «готов изменить свою жизнь», переехать в Москву на постоянное место жительства и продолжить в столице России свою профессиональную карьеру.

Позднее, отвечая на вопросы журналистов, Джонсон рассказал, что не планирует отказываться от паспорта США. Так как там у него остались мама, дочь, братья и сестры.

Боксер уточнил, что не желает терять родных и лишаться возможности увидеться с ними.

Кевин Джонсон подал документы на получение гражданства в сентябре 2023 года. Он также рассказал в интервью «Известиям», что взял отчество в честь российского лидера Владимира Путина.

«Чтобы сделать величайший комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский», — заявил американец.