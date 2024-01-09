На 90-м году жизни умер композитор Джанфранко Ревербери, конкурент Морриконе

Менее чем через месяц после своего 89-летия скончался Джанфранко Ревербери, итальянский композитор, аранжировщик и дирижер, один из первых в стране рок-музыкантов и неявный конкурент Эннио Морриконе.

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Как и ушедший в 2020-м Морриконе, в какой-то момент своей карьеры Ревербери особо активно работал над музыкой для спагетти-вестернов.

Одна из самых известных вещей артиста - трек Last Men Standing (Nel Cimitero di Tucson) из ленты 1968-го "Приготовь гроб!", одного из неофициальных продолжений "Джанго". Песню Джанфранко написал со своим братом-коллегой Джанпьеро.

Всего в фильмографии артиста как минимум восемь десятков кинокартин и сериалов, включая проекты "Химера", "Смерть не имеет пола", "Венера в мехах", "Горячка", "Черный Турин", "Реинкарнация Изабель".

Джанфранко Ревербери родился в Генуе. После службы в армии собрал одну из первых в Италии рок-групп - с Адриано Челентано на вокале.