Божена Рынска оскорбила проживающих в Латвии русских неграждан

«Сколько я сотрудничала с латышами — люди. Неграждане вот эти, сколько я поменяла курьеров, доставщиков — животные<...> Среди русских неграждан, которые остались латышам в наследство от Советского Союза, и потомки вот этих неграждан, среди них — огромное количество днища», — сказала колумнистка.