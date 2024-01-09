Первоклассник оказался в реанимации после отдыха в российском лагере

В поселке Пески Ленинградской области первоклассник оказался в реанимации после отдыха в детском лагере «Алые паруса». Там на мальчика упал шкаф, об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, все произошло 8 января. Ребенка привезли из учреждения в детскую городскую больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом височной и скуловой костей, а также другие травмы, связанные с головой.

Российского школьника поместили в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

Как Следственного комитета России по Санкт-Петербургу и Ленобласти для выяснения обстоятельств инцидента.

Выборгская городская прокуратура организовала проверку по факту получения телесных повреждений несовершеннолетним, подчеркнули изданию в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее директор Депздрава Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский рассказал, что врачи сургутской травматологической больницы прооперировали первоклассника с ишемическим инсультом.