Башмет высказался об отмене русской культуры на Западе

"Отмена русской культуры - это обнищание. У кого-то по незнанию, у кого-то по злости, а кто-то предает самого себя. Не понимают, что они временщики, не видят себя в общеисторическом аспекте. Что значит отменить Чайковского? Чайковский - один из самых ярких композиторов, сумевших сформулировать понятия любви, страдания, найти для них шикарную форму. Чайковский искал мелодии, гармонии и добился в романтической симфонии такой вершины, которой никто не добился", - сказал Башмет.