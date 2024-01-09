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Врачи рассказали о состоянии поэта Рубинштейна после ДТП в Москве

Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии после ДТП. Об этом сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Врачи рассказали о состоянии поэта Рубинштейна после ДТП в Москве
© РИА Новости

Рубинштейн попал под машину в Москве 9 января. У него диагностировали переломы и черепно-мозговую травму.

Льву Рубинштейну 76 лет. Поэт родился в 1947 году в Москве и стал выпускником филологического факультета Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова.

Известного российского поэта сбила машина

Рубинштейн начал свой литературный путь в 1960-х годах, и в течение десятилетия он стал одним из основоположников московского концептуализма.

2 января российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, как стал участником дорожно-транспортного происшествия во время недавней гуманитарной поездки в зону специальной военной операции (СВО).

Общество
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