Врачи рассказали о состоянии поэта Рубинштейна после ДТП в Москве

Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии после ДТП. Об этом сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Рубинштейн попал под машину в Москве 9 января. У него диагностировали переломы и черепно-мозговую травму.

Льву Рубинштейну 76 лет. Поэт родился в 1947 году в Москве и стал выпускником филологического факультета Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова.

Рубинштейн начал свой литературный путь в 1960-х годах, и в течение десятилетия он стал одним из основоположников московского концептуализма.